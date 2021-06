Grütters: Berlinale «kraftvolles Zeichen» für Kultur

Die Sommer-Berlinale als zweiter Teil der Filmfestspiele ist aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein «kraftvolles Zeichen» für ein Wiedererwachen des kulturellen Lebens nach dem Pandemie-Lockdown. «Kein Bildschirmerlebnis ersetzt das Gemeinschaftserlebnis», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Unser Ziel war es daher immer, dass die Berlinale überhaupt stattfinden kann und nicht wie andere Festivals abgesagt werden muss.»

Wegen der Pandemie wurden die Filmfestspiele in Berlin geteilt - im März konnten Fachleute online Filme schauen, nun ist von Mittwoch (9. Juni) an ein öffentliches Festival unter freiem Himmel geplant. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals.

Auch das Sommerspecial im Juni werde dem Charakter der Berlinale entsprechend ein echtes Publikumsevent, sagte Grütters. An 16 Veranstaltungsorten werde Open-Air-Kino angeboten mit hochwertigen Filmen aus dem Wettbewerb. «Vor dem Hintergrund der Corona-Krise nutzt diese Berlinale der gesamten Filmbranche. Mit diesem Publikumsevent wollen wir ein Angebot machen an die Menschen in Berlin und alle Kulturfreunde.»