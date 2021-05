Fünf Millionen Bürgertests gemeldet: Regeln gegen Betrug

Das Ausmaß des möglichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Bürgertests ist weiterhin unklar. Seid Anfang März wurden gut 5,2 Millionen Tests in Berlin gemeldet, davon entfielen 4,8 Millionen auf privat betriebene Teststationen, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte.

Zuvor hatte der «Tagesspiegel» (31. Mai 2021) darüber berichtet. Die Behörde geht von falschen Abrechnungen «im Promillebereich» aus. Mangels ausreichender Kontrollen gibt es aber keine sicheren Daten. Bund und Länder wollen die Regeln nun verschärfen. Dafür werden kurzfristig Neuregelungen in der Testverordnung angestrebt, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen der Ressortchefs am 31. Mai 2021 aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Mit den kommunalen Spitzenverbänden soll nun beraten werden, wie Betrug weiter erschwert werden kann.

Ende Mai gab es rund 1400 Teststationen in Berlin. Die Tests sind für die Bürger kostenlos. Der Bund übernimmt die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Bürger und Woche. Die privaten Teststellen erhalten 18 Euro pro Test. Dort ist der Anteil positiver Tests mit 0,8 Prozent geringer als bei den senatseigenen Teststellen, wo er 1,4 Prozent beträgt. In einigen Bundesländern gibt es erste Ermittlungen gegen private Betreiber wegen Betrugsverdachts.

