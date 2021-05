Corona-Inzidenz wieder rückläufig

Nach leichten Anstiegen am Freitag und Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Berlin wieder rückläufig.

Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche am 30. Mai 2021 mit 32,8 an. Am Vortag lag der Wert bei 36,0.