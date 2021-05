Sänger Bernhard Brink zurück in legendären Hansa-Studios

Fünf Jahrzehnte nach dem Start seiner Karriere ist der Schlagersänger Bernhard Brink (69) in die auch durch David Bowie legendär gewordenen Hansa Studios Berlin zurückgekehrt. Für sein neues Album «lieben und leben» (VÖ 28. Mai) organisierte der auch als Moderator bekannte Brink eine Session mit mehreren Songwritern.

«Ich bin immer skeptisch, wenn sich morgens Leute zusammensetzen und abends soll dann der große Hit rauskommen», sagte Brink der dpa in Berlin. Doch alle hätten die wenigen Stunden genutzt, die «vielen wunderbaren Schreiber» ein paar Teams gebildet und Songs geschrieben, von denen nun zwei auf dem Album zu finden seien.

In den Studios unterzeichnete Brink seinen ersten Plattenvertrag. «Ein paar Tage vorher war Ricky Shayne da, Peter Alexander. Große Stars des deutschen Schlags waren da - und da stand der kleine Brinki zitternd», erinnerte sich der Sänger an seinen Start in den Studios.