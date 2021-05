Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 61,5

In Berlin ist die Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche weiter zurückgegangen. Die Inzidenz liegt nun bei 61,5, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am 19. Mai 2021 mitteilte. Am Dienstag lag der Wert noch bei 63.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Lagebericht Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Gemeldet wurden 381 Neuinfektionen. Neun weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin 176.035 Menschen als infiziert gemeldet. Die Zahl der Toten stieg auf 3412. Als genesen gelten 167.600 Berlinerinnen und Berliner.

Da der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge unter 100 blieb, gibt es nun nach monatelangem Lockdown ab Mittwoch erste Lockerungen. Die umstrittenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen fallen weg. Zudem dürfen Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten wieder öffnen - mit Auflagen wie Abstandsregeln und dem Nachweis eines negativen Corona-Tests. Theater, Opern- und Konzerthäuser oder Kinos dürfen Veranstaltungen unter freiem Himmel anbieten. Erlaubt sind dabei zunächst höchstens 250 Menschen.

© dpa Erste Lockerungen: Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr In Berlin gibt es nach dem monatelangen Lockdown eine Reihe von Lockerungsschritten. Die ersten stehen schon ab heute an: Ab Mitternacht fallen die umstrittenen Ausgangsbeschränkungen weg. mehr

© dpa Sieben-Tage-Inzidenz in allen Kreisen und Städten unter 100 Pfingsten kommt in Sichtweite und die Chancen für einen Besuch auf Terrassen von Cafés und in Biergärten in Brandenburg steigen - allerdings nicht im gesamten Land. Am Dienstag lagen zwar alle Landkreise und… mehr