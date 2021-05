Baerbock verurteilt jegliche Form von Antisemitismus

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat jeglichen Antisemitismus deutlich verurteilt. «Antisemitische Angriffe, das Verbrennen von israelischen Fahnen, Hass und Hetze auf Menschen mitten unter uns, das ist nicht Teil des demokratischen Diskurses, sondern das ist ein Angriff auf die Menschenwürde, egal von wem oder woher er kommt», sagte die Kanzlerkandidatin ihrer Partei am Rande eines Solidaritätsgottesdienstes am Freitagabend in einer Synagoge in Berlin.

Zu der Veranstaltung wurden auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, erwartet.

Baerbock zeigte sich erschüttert über die Raketenangriffe auf Israel in den vergangenen Tagen. «Und ebenso erschüttert bin ich angesichts dessen, dass in Deutschland Fahnen Israels verbrannt werden, dass Angriffe auf Synagogen stattfinden.»

Nach der gewaltsamen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas hatte es in mehreren Städten in Deutschland antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Dabei wurden Israel-Flaggen angezündet, in Gelsenkirchen marschierten 180 Menschen von Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge und skandierten antisemitische Parolen.