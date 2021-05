Matz dämpft Erwartungen auf schnelle Impftermine für alle

Nach der angekündigten Aufhebung der Impfpriorisierung in Berlin hat Gesundheits-Staatssekretär Martin Matz die Entscheidung verteidigt und Erwartungen gedämpft.

Man bitte alle in Berlin, nicht zu glauben, dass es auf einen Schlag nun schon mehr Impfstoff gebe und man in jedem Fall am Montag einen Termin bekomme, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend (13. Mai 2021) im RBB. Die Nachfrage werde noch eine Weile das Angebot übersteigen. Auf die Kritik der Kassenärzte angesprochen sagte Matz, der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) habe schon vor Wochen den Wunsch geäußert, die Priorisierung aufzuheben. Damals wäre es dafür zu früh gewesen. «Aber wir haben gerade auch diese Woche noch einmal darüber gesprochen, dass wir das erwägen», sagte Matz. Die KV hatte fehlende Absprache moniert und befürchtet Chaos in den Praxen durch weitere Anfragen von Impfwilligen.