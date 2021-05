Pfleger starten Aktionen für bessere Arbeitsbedingungen

Mit Aktionen in ganz Deutschland wollen Pfleger an diesem Mittwoch für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Anlass ist der internationale Tag der Pflege. «Obwohl ein großer Protest mit vielen Menschen angebracht wäre, ist eine große gemeinsame Aktion aufgrund der Pandemie nicht vertretbar», hieß es vom Bündnis «Walk of Care». In Berlin sei am 12. Mai ein Demonstrationszug mit bis zu 75 Personen und 5 Krankenhausbetten geplant. Am frühen Abend sei eine Aktion mit etwa 200 Teilnehmern am Alexanderplatz vorgesehen.

© dpa

«Seit Jahrzehnten hält die Politik an einem gesundheitspolitischen Kurs fest, der die prekäre Situation in der Pflege nicht bessert, sondern immer weiter verschlimmert hat», sagt Lydia Große, Mitglied beim «Walk of Care».

© FNS Web-Talk: Corona-Schulden ohne Ende? 60 Milliarden Euro neue Schulden – eine Investition in die Zukunft? Bundestagsabgeordnete diskutieren. Jetzt kostenlos anmelden! mehr

Aus Sicht von Alexander Plessow, der Leitender Krankenpfleger auf der Viszeralchirurgie-Station des Berliner Krankenhauses Havelhöhe ist, könnten vor allem finanzielle Anreize helfen, mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen. Die Wertschätzung, die Pflegern vor allem zu Beginn der Coronakrise zuteil wurde, sieht er positiv. «Nichtsdestotrotz hätte ich mir eine längere Aufmerksamkeit gewünscht», so Plessow.

Momentan werde über die 35-Stunden-Woche für Industrieberufe diskutiert. Er frage sich, wo die Wertschätzung bleibe, wenn Pfleger Überstunden und Vollzeit leisten müssten, während andere Berufsgruppen ihre Arbeitszeit reduzieren wollten bei bleibendem Gehalt oder Lohn.