Neue Kommission soll Unterlagen in Schießstandaffäre sichten

Nach Dauer-Kritik an Entschädigungen für Berliner Polizisten in der sogenannten Schießstandaffäre soll jetzt eine Kommission die Entscheidungen unter die Lupe nehmen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) habe sich mit beiden Polizeigewerkschaften sowie dem Bund Deutscher Kriminalbeamter darauf geeinigt, ein solches ehrenamtliches Gremium einzusetzen, teilte die Innenverwaltung am 10. Mai 2021 mit. Die Mitglieder sind demnach vier frühere Führungskräfte der Hauptstadt-Polizei.

Schießtrainer und Polizisten von Spezialeinsatzkommandos hatten vor Jahren viel Zeit in maroden Schießständen verbracht und kritisiert, dass die Luft dort schädlich oder giftig sei. Das soll an schlechten Lüftungsanlagen, Pulverdampf und Asbest in Dämmstoffen gelegen haben. Die Staatsanwaltschaft sah aber keine erforderliche Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenhang zwischen Schießtraining und Todesfällen von Polizisten oder Langzeiterkrankungen. Sie stellte die Ermittlungen ein.