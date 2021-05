Zielmarken des Senats: 50 Prozent geimpft, Inzidenz unter 50

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat bei den Corona-Infektionen und der Impfquote zwei Zielmarken definiert.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Erreicht werden müsse eine Sieben-Tage-Inzidenz «deutlich unter 50» sowie eine Impfung von 50 Prozent der Bevölkerung, sagte Kalayci am 10. Mai 2021 im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Erst dann sei ein Durchbruch erzielt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehe man seit dem 19. April eine sinkende Tendenz, allerdings sei der aktuelle Stand mit einem Wert von 100 noch deutlich zu hoch, sagte Kalayci. «Erst bei 20 und 30 ist das Infektionsgeschehen beherrschbar.» Die Impfquote von 50 Prozent könnte bis Ende Juni erfüllt werden. Inzwischen gebe es 1000 Corona-Teststellen in Berlin, sagte Kalayci. Das ergebe 3,2 Millionen Testmöglichkeiten pro Woche. 2,9 Millionen Schnelltests habe es bisher gegeben.

Kalayci lobte große Firmen, die durch ihre Betriebsärzte ihre Angestellten und auch die Mitarbeiter anderer Unternehmen impfen lassen wollen. Es gebe ein großes Interesse. An einem Modellversuch ab dem (heutigen) Montag würden inzwischen 15 große Firmen teilnehmen. Insgesamt stelle das Land 13 000 Impfdosen dafür zur Verfügung. Der Bund wolle am 7. Juni insgesamt 500 000 weitere Impfdosen für Impfungen in Betrieben bereitstellen. Sie hoffe aber, dass der Termin nach vorne gezogen und das Kontingent noch vergrößert werde.