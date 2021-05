Knapp 3,5 Millionen Arbeitsstunden hinter Gittern geleistet

In den Berliner Gefängnissen haben Inhaftierte im Corona-Jahr 2020 knapp 3,5 Millionen Arbeitsstunden absolviert. Das seien etwa 5,7 Prozent weniger gewesen als 2019, teile die Senatsverwaltung für Justiz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. An den Arbeitsstellen hinter Gittern sowie den Plätzen für Qualifizierung gelten demnach strenge Hygieneregeln und Infektionsschutz.

In den Gefängnissen arbeiteten Insassen etwa in rotierenden Teams. Sie sind beispielsweise in der Kfz-Werkstatt, Bäckerei, Glaserei, Buchbinderei, Druckerei, Gärtnerei, Polsterei und als Maler beschäftigt. Es sei nur punktuell zu Einschränkungen in den Arbeitsbetrieben gekommen, hieß es. Jedoch musste zu Beginn der Pandemie die schulische und berufliche Qualifizierung von Inhaftierten durch externe Kräfte zeitweise ausgesetzt werden. Der Bereich sei aber weitgehend aufrecht erhalten worden.