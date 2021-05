Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin unter 100

In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag unter die wichtige 100er Schwelle gesunken.

Sie lag am 07. Mai 2021 laut Lagebericht über alle Bezirke hinweg bei 98,6. Am Vortag hatte sie noch bei 103,7 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben. Seit Inkrafttreten der sogenannten Bundes-Notbremse liegen dem Inzidenzwert die Daten des RKI zugrunde. Laut Notbremse können Bundesländer und Kreise vorsichtige Öffnungen wieder anstreben, wenn der Inzidenzwert an mindestens fünf Tagen in Folge unter 100 bleibt.