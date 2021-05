Berlin bekennt sich zu Europa und ändert Landesverfassung

Berlin hat seine Landesverfassung geändert und bekennt sich in Artikel 1 zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Grundsätzen verpflichtet ist. Das hat das Abgeordnetenhaus am Donnerstag mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün sowie der CDU und FDP gegen die der AfD beschlossen.

Abgeordnete verschiedener Parteien von den Grünen bis zur CDU erklärten bei der Plenarsitzung, viele Herausforderungen wie beim Klimawandel seien weder in Berlin, noch in Deutschland zu bewältigen, sondern nur in Europa. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sagte, es reiche aber nicht, die Verfassung um eine Europaklausel zu ergänzen. Wichtig sei, diesen Schritt mit Leben zu erfüllen. Der CDU-Politiker regte an, den Unterricht in europäischen Sprachen in Berlin und die Europaschulen auf alle Bezirke auszuweiten.