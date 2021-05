Salafistischer Verein Ansaar verboten: Bundesweite Razzia

Das Verbot des salafistischen Düsseldorfer Vereins Ansaar International ist mit einer bundesweiten Razzia durchgesetzt worden. Allein in Nordrhein-Westfalen seien am Mittwoch mehr als 400 Polizisten im Einsatz gewesen, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf. Es seien ein sechsstelliger Bargeldbetrag und mehr als eine halbe Million Euro auf zwei Konten sichergestellt worden.

Zur Begründung des Verbots hieß es aus dem Bundesinnenministerium, die Spendensammlungen von Ansaar seien in der Absicht erfolgt, diese an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben, insbesondere an die Al-Nusra-Front in Syrien, an die palästinensische Hamas sowie an Al-Shabaab in Somalia. Die Unterstützung komme diesen Terrorgruppen teilweise direkt zugute. Teilweise würden zwar auch Hilfsprojekte unterstützt, «die jedoch unmittelbar zum Wirkungskreis der jeweiligen terroristischen Vereinigung zu zählen sind».