Eisbären wollen in Wolfsburg zurückschlagen

Die Eisbären Berlin möchten im Playoff-Finale heute den vorzeitigen Titelgewinn der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga verhindern. Die Berliner haben das erste Spiel der Best-of-Three-Serie verloren und stehen unter Siegdruck. Mit einem Sieg (19.30 Uhr/MagentaSport und Sport1) wären die Niedersachsen die größte Meister-Überraschung seit dem ERC Ingolstadt, der 2014 als Vorrunden-Neunter den Titel gewonnen hatte. Die Eisbären können ausgleichen und eine Entscheidungspartie am Freitag in Berlin erzwingen. Die Berliner haben sich seit 2005 bereits sieben Mal den Titel gesichert.

© dpa

© FNS Corona-Nachtragshaushalt 2021 60 Milliarden Neuverschuldung – eine Investition in die Zukunft? Bundestagsabgeordnete diskutieren online. Jetzt kostenlos anmelden. mehr