Einlass-App: «BärCODE» soll Corona-Testergebnisse sichern

Mit Hilfe einer Einlass-App auf dem Handy sollen in Berlin die Ergebnisse von Corona-Tests digital nachprüfbar werden. Der sogenannte «BärCODE» solle in den Teststellen erzeugt und bei Einlasskontrollen über eine Prüf-App offline gescannt werden. Der Senat stimmte am Dienstag einem entsprechenden Pilotprojekt aus der Charité zu. Der «BärCODE» könne auch als digitaler Impfnachweis eingesetzt werden.

© dpa

Bis Ende 2021 sollen die Software und der «BärCODE» entwickelt und geprüft werden. Die Anwendung soll unter Kontrolle der Charité zunächst in Friseurläden erprobt werden. Danach könne der Code flächendeckend eingesetzt werden, etwa beim Einlass in Kultureinrichtungen, teilte der Senat weiter mit.

Der «BärCODE» sei eine digitale Version von «Siegel und Unterschrift» für jeden negativen Corona-Test, sagte Initiator Roland Eils, Gründungsdirektor des Zentrums für Digitale Gesundheit an der Charité. Der Code könne einen reibungslosen Betrieb von Kultureinrichtungen nach ihrer Wiederöffnung sichern, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die Applikation zeige auch eine Öffnungsperspektive für Gastronomie, Hotels und Kultur, sagte dazu Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

