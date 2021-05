Gewerkschaft verlangt 4,5 Prozent Lohnplus im Einzelhandel

Für die rund 215.000 Einzelhandelsbeschäftigten in Berlin und Brandenburg verlangt die Gewerkschaft Verdi 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Zusätzlich soll es 45 Euro pro Monat geben und das Mindestentgelt bei 12,50 Euro festgelegt werden, wie Verdi am 04. Mai 2021 mitteilte.

Die Gewerkschaft strebt für den neuen Tarifvertrag außerdem die relativ kurze Laufzeit von neun Monaten an, um künftig parallel mit anderen Tarifregionen verhandeln zu können. Verdi verwies auf gestiegene Umsätze des Handels in der Krise. Davon habe auch der stationäre Handel profitiert. «Alle haben gemeinsam den Laden am Laufen gehalten, allen gemeinsam sind diese Zahlen zu verdanken», sagte Verhandlungsführerin Conny Weißbach.