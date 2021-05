Wieder Einzelunterricht an Musikschulen möglich

Tausende Kinder und Jugendliche können in die Berliner Musikschulen zurückkehren und ihren Einzelunterricht wieder aufnehmen.

Der Berliner Senat habe dies unter Auflagen wieder genehmigt, teilte der Landesmusikrat mit. «Nun hoffen wir, dass unter dem sich anscheinend bessernden Infektionsgeschehen bald auch die Ensemblearbeit wieder aufgenommen werden kann, die für Motivation und Entwicklung junger Musikerinnen und Musiker so wichtig ist», sagte die Präsidentin des Musikrates, Hella Dunger-Löper. Der Wiederbeginn des Einzelunterrichts an den Musikschulen sei ein Hoffnungszeichen. Der Einzelunterricht in Präsenz war wegen der Corona-Pandemie seit Dezember 2020 ausgesetzt.