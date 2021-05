Finals 2021: Zehn Sportarten in NRW, sieben in Berlin

Bei den Finals 2021 werden zehn Sportarten ihre Meister in Nordrhein-Westfalen ermitteln und sieben in Berlin. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Zuvor war bereits klar, dass die Leichtathleten ihre Meisterschaften ebenfalls im betreffenden Zeitraum vom 3. bis 6. Juni in Braunschweig austragen.

Geräteturnen und die Rhythmische Sportgymnastik werden in der Westfalenhalle in Dortmund stattfinden, Karate, Taekwondo und Tischtennis in der Helmut-Körnig-Halle in derselben Stadt. Kanu, Kanupolo und Stand-Up-Paddling ermitteln ihre Meister auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg, die Reiter auf Schloss Wocklum in Balve, die Kletterer integriert in den Ruhr Games in Bochum.

In Berlin steigen die Wettkämpfe im Bogensport, Modernem Fünfkampf und Triathlon im Olympiapark Berlin, die im 3x3 Basketball und Radsport Trial im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der Triathlon startet im Strandbad Wannsee, die Schwimmer und Wasserspringer steigen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ins Becken. In drei der Sportarten, im Bogenschießen, Tischtennis und Triathlon werden Para-Athleten integriert sein beziehungsweise eigene Para-Wettbewerbe ausgetragen.

Alles in allem werden unter dem Finals-Dach 140 deutsche Meister ermittelt. ARD und ZDF werden darüber mehr als 25 Stunden in den Hauptprogrammen der beiden Sender berichten. Wegen der Pandemie mussten die Finals 2020 abgesagt werden. Erstmals wurden die Finals 2019 an zwei Tagen ausgetragen.