Termin-Buchung für Corona-Impfung für Prioritätsgruppe drei

Die Telefon-Hotline war am frühen Morgen durch die vielen Anrufe zum Teil überlastet. Es wurde gebeten, es später erneut zu versuchen. Über die Internetseite ließen sich in einigen Impfzentren Termine mit dem Impfstoff Moderna ab Mitte Mai buchen. In anderen Impfzentren wie der Arena in Treptow oder der Messehalle in Charlottenburg , in denen nur der Stoff Biontech/Pfizer angeboten wurde, gab es zunächst keine Termine.