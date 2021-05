Herren des Berliner HC bei Endrunde dabei: Damen raus

Die Männer des Berliner HC haben es seit langer Zeit wieder einmal geschafft, die Frauen sind raus. Erstmals seit dem Titelgewinn 2012 steht das Herrenteam des BHC in einem Final Four der 1. Feldhockey-Bundesliga. Der Hauptstadtclub gewann am Samstag auch sein zweites Viertelfinale gegen den UHC Hamburg mit 3:2 im Penaltyschießen. Matchwinner war Nationalspieler Martin Zwicker, der als zehnter Schütze die Entscheidung besorgte. «Wir hatten Glück, dass Zwick so eiskalt war», sagte Trainer Rein van Eijk.

Beim 1:1 (0:0) in der regulären Spielzeit hatten Tom Neßelhauf (39. Minute) für den BHC und Benedikt Schwarzhaupt (52.) für den UHC getroffen. Das Hinspiel der Best-of-Three-Serie hatte Berlin mit 3:0 gewonnen. Halbfinalgegner bei der Endrunde am kommenden Wochenende in Mannheim ist nun Vorrunden-Meister Rot-Weiss Köln.

Die BHC-Damen sind nach einem 0:1 (0:1) beim Club an der Alster hingegen aus dem Titelrennen ausgeschieden. «Ich bin trotzdem zufrieden», resümierte Trainer Stan Huijsmans angesichts des 0:6 im Hinspiel. «Wir sind besser in die Zweikämpfe gekommen, haben defensiv besser gestanden, nur unsere eigenen Chancen nicht genutzt.»

Die Zehlendorfer Wespen verloren auch ihr zweites Relegationsspiel gegen den Münchner SC mit 0:3 (0:0). Nach dem 1:2 im Hinspiel sind sie damit in die 2. Bundesliga Süd abgestiegen.