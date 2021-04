Mehr als 600 Neuinfektionen: Inzidenz sinkt leicht

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Berlin weiter zurückgegangen. Laut dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit vom 30. April 2021 haben sich innerhalb eines Tages 616 Berlinerinnen und Berliner nachgewiesenermaßen neu mit dem Virus angesteckt.

Am Donnerstag waren es 742 Neuinfektionen, am Tag davor noch mehr als 1000. Die Zahl der Todesfälle ist um drei gestiegen. Insgesamt sind damit in Berlin 3213 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ist die Zahl der Infizierten in Berlin auf 168 459 angewachsen. Von ihnen gelten 154 947 inzwischen als genesen.