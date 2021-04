Treffen zu Benin-Bronzen: Fahrplan für Rückgaben dabei

Museumsexperten und politisch Verantwortliche wollen heute über den weiteren Umgang mit den als Raubgut geltenden Benin-Bronzen in deutschen Beständen beraten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat dafür zu einer digitalen Gesprächsrunde eingeladen. Ziel sei es, in Deutschland eine gemeinsame Position gegenüber der nigerianischen Seite zu finden.

Mit einem Fahrplan will Baden-Württemberg mehr Tempo in die Diskussion um Rückgaben bringen. Ohne Einigung sind in der Roadmap von Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) auch Alleingänge für Restitutionen vorgesehen.