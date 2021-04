Brand auf Recyclinghof: Starker Rauch über Hannover

Auf einem Recyclinghof am Rand von Hannover ist am Dienstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Die etwa 50 mal 50 Meter große Halle stehe in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend. Demnach brannten geschredderte Kunststoffteile. Durch das Feier sei dunkler Rauch entstanden, der über die Stadt ziehe, so der Sprecher weiter. «Derzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.» Spezialkräfte überprüften dies dennoch.

© dpa

© Bundesdruckerei GmbH Werden Sie jetzt Antwortgeber! Wir begeistern uns für digitale Daten und sichere Identitäten. Sie auch? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns im Team: bdr.de/karriere mehr