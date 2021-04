Zusammenkünfte in Berlin weiterhin mit maximal fünf Personen

Bei privaten Treffen im Freien sind in Berlin auch künftig maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahren erlaubt.

Das beschloss der Senat am 27. April 2021. Nach der neuen Regelung auf Bundesebene darf sich drinnen wie draußen ein Haushalt mit einer Person treffen, plus Kinder unter 14 Jahren. Eine Obergrenze gilt hier nicht. Der Senat hat an dieser Stelle seine Regel nicht an die des Bundes angepasst.