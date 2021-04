1135 Neuinfektionen in Berlin: 6 weitere Todesfälle

In Berlin sind zwischen Mittwoch und Donnerstag 1135 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf 162 780, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstag hervorgeht. Am Vortag waren es 1166 neu gemeldete Ansteckungen gewesen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag laut dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Donnerstag bei 134. Laut Lagebericht lag der Wert am Donnerstag sogar bei 147,8. Mit dem in dieser Woche verabschiedeten Bundesgesetz zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen ist ab Samstag dieser Woche nur noch die entsprechende Kennzahl des RKI maßgeblich für Lockerungen oder Verschärfungen.