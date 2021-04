643 neue Coronafälle in Berlin

Die Auslastung der Intensivbetten in Berlin ist am Samstag (10. April 2021) knapp unter der kritischen Marke von 25 Prozent geblieben.

Damit steht aktuell nur eine der drei Berliner Corona-Ampeln auf Rot: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Diese lag am Samstag bei 118 und war damit im Vergleich zum Vortag wieder stärker gestiegen (Freitag: 102,3).

Neu gemeldet wurden nach Daten vom Samstag 643 neue Corona-Fälle. Damit stieg die Zahl der registrierten Infizierten seit Beginn der Pandemie in Berlin auf 152 962. Die Zahl der registrierten Todesfälle stieg am Samstag um einen auf 3123.

Corona-Ampeln sind das Warnsystems des Senats

Er hatte bei der Einführung für den Fall zweier roter Ampeln Handlungsbedarf vereinbart. Grün zeigte die Ampel am Samstag weiterhin nur beim sogenannten R-Wert. Er liegt laut Lagebericht aktuell bei 0,74 nach 0,60 am Tag zuvor. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt.