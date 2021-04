Nach Prinz Philips Tod: Flagge auf Halbmast

Zudem sei vor dem königlichen Wappen an der Botschaftsfassade an der Wilhelmstraße eine Absperrung eingerichtet worden, damit etwa Blumen und Kerzen abgelegt werden können. Ein Kondolenzbuch werde es ebenfalls geben - jedoch nicht vor Ort sondern digital. Derzeit sei noch nicht klar, ab wann es ausliegen wird. Noch vor wenigen Wochen war Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., in einer Spezialklinik am Herzen operiert worden und hatte mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht. Mitte März entließ man ihn nach Hause, wo er am 09. April 2021 im Alter von 99 Jahren starb.