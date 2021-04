Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen steigt

Die Intensivbetten in Berlin sind zunehmend mit Covid-19-Patienten belegt. Der Wert ist erneut auf nun 23,7 Prozent gestiegen und nähert sich damit der kritischen 25-Prozent-Marke, wie aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit vom Mittwoch hervorgeht. Am Dienstag lag er noch bei 21,7 Prozent.

Die Corona-Warnampel zeigt an dieser Stelle weiter auf Gelb. Wenn ein Viertel der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt ist, schaltet sie auf Rot um. In den vergangenen zwei Wochen ist der Wert deutlich gestiegen. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen lag dem Lagebericht zufolge bei 545. Damit gab es in Berlin inzwischen 150 377 erfasste Corona-Fälle.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, lag bei 110,5. Der Wert war etwas niedriger als am Vortag (120) und deutlich niedriger als am Mittwoch der Vorwoche (138,1). Die Corona-Ampel zeigt bei der Inzidenz weiter auf Rot.

Effekte durch die Feiertage sind im aktuellen Lagebericht nicht auszuschließen: Über Ostern wurden deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet. So waren es im Lagebericht vom Montag nur knapp 200 Fälle, am Ostersonntag gut 300. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden an den Feiertagen in der Regel weniger Tests gemacht. Außerdem ist es möglich, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden die Daten an allen Tagen an das RKI übermittelt haben. Daher kann es noch Nachmeldungen gegeben haben.

In Berlin sind seit Beginn der Pandemie 3098 Menschen nach Corona-Infektionen gestorben, das waren acht mehr im Vergleich zum Vortag. Inzwischen gelten 138 211 Menschen als genesen.

Grün zeigt die Corona-Warnampel nur beim sogenannten R-Wert. Er liegt dem Lagebericht zufolge aktuell bei 0,70 nach 0,93 am Tag davor. Diese Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt.