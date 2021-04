Kalayci hofft auf Schwung für Impfkampagne durch Hausärzte

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hofft auf neuen Schwung für die Corona-Impfkampagne durch die Beteiligung der Hausärzte, die am Dienstag (06. April 2021) bundesweit angelaufen ist.

20 Dosen pro Praxis in der ersten Woche

Dass alle schon am Dienstag impften, galt aber als unwahrscheinlich. Denn wegen der Osterfeiertage war davon auszugehen, dass viele Praxen erst im Verlauf des Dienstag den bestellten Impfstoff erhielten. Zudem ist die Menge Impfstoff pro Praxis - etwa 20 Dosen - in der ersten Woche noch recht gering. Die Mengen sollen sich, so hatte es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochen, aber bald deutlich erhöhen. Im Rahmen eines Modellversuchs impfen laut KV rund 200 Berliner Arztpraxen schon länger. Allerdings brachten sie von den 42 000 Dosen Impfstoff, die sie erhielten, nach Angaben der Gesundheitsverwaltung bisher lediglich 3200 an den Mann oder die Frau.