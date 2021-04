Eine 77 Jahre alte Frau ist nach einem Brand tot in ihrer Wohnung in Tempelhof entdeckt worden.

Die Seniorin sei von Angehörigen in dem Haus an der Hoeppnerstraße gefunden worden, teilte die Polizei am 06. April 2021 mit. Die am Montagnachmittag alarmierte Feuerwehr habe nicht mehr löschen müssen, da das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erloschen gewesen sei. Die Wohnung selbst sei durch den Brand größtenteils zerstört worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von fahrlässiger Brandstiftung aus.