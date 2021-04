Patient stirbt bei Brand in Berliner Krankenhaus

Beim Brand in einer Klinik im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Fünf weitere Patienten wurden am frühen Freitagmorgen verletzt, drei davon schwer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Bis zu 100 Einsatzkräfte löschten die Flammen. Sie seien rund drei Stunden lang im Einsatz gewesen, schrieb die Feuerwehr auf Twitter.

Es habe in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschosse der Klinik gebrannt, die Brandmeldeanlage habe gegen 04.00 Uhr Alarm geschlagen, sagte der Feuerwehrsprecher. «Es kam auch zu einer großen Rauchentwicklung.» Der Gebäudeteil sei evakuiert worden.

Der Einsatz an der Klinik in der Walterhöferstraße in Zehlendorf habe etwa bis 07.00 Uhr gedauert. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei müssen das nun Brandermittler untersuchen.