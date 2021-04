Wohnungsbrand in Berlin-Rudow

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Rudow hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem Haus holen müssen. Das Feuer sei am Donnerstag im 3. Obergeschoss eines viergeschossigen Wohnhauses an der Prierosser Straße ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Personen hätten gegen 11.30 Uhr den Notruf gewählt und gesagt, dass sie das Haus nicht mehr verlassen könnten, ohne sich in Gefahr zu begeben. Vor Ort seien dann mehrere Menschen durch die Feuerwehr nach draußen begleitet worden. Zur genauen Anzahl und ob sie sich Verletzungen zuzogen, lagen zunächst keine Angaben vor. Der Einsatz dauerte am Mittag an.

