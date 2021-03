Gerwerkschaft will flexiblere Lösungen an Schulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert nach den Osterferien eine neue Corona-Strategie für Berlins Schulen. «Der bislang praktizierte Wechselunterricht funktioniert entgegen aller Erwartungen nicht so gut wie gedacht», sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen individuellere, flexiblere Lösungen», forderte er und verwies auf unterschiedliche Voraussetzungen und Förderbedarfe der Schüler, denen mehr Rechnung getragen werden müsse. Zumal sei die mit Wechselunterricht in kleinen Gruppen - also dem Lernen mal in der Schule und mal zu Hause - verbundene Doppelbelastung für viele Lehrkräfte nicht mehr zu stemmen.

