Keine Corona-Osterruhe - Pressekonferenz abgesagt

Dramatische Stunden in der Corona-Krise: Eine am Mittwoch um 12.30 Uhr geplante Pressekonferenz von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) und anderen Politikern der rot-rot-grünen Koalition wurde kurzfristig abgesagt.

Vor Müller liegen nun zahlreiche neue Abstimmungen, Gespräche und Beratungen: Zum einen in seiner Rolle als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), zum anderen als Chef des Berliner Senats. Denn die Frage ist, wie geht es weiter und welche womöglich aternative Maßnahmen will die Politik gegen die Pandemie ergreifen. Daher sei die Zeit knapp und für die Präsentation einer Bilanz von Rot-Rot-Grün nicht der richtige Zeitpunkt, hieß es aus Senatskreisen. Der Senat will voraussichtlich bei einer Sondersitzung am Donnerstag sein weiteres Vorgehen abstimmen.

