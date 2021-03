10 000 W-Lan-Router für Berliner Schulen

Mit der Übergangslösung soll es leichter werden, in Schulen ohne leistungsfähigen Breitbandanschluss Wechselunterricht in kleinen Gruppen anzubieten. Dabei lernen die Schüler coronabedingt abwechselnd in der Schule und unter Anleitung ihrer Lehrer zu Hause. Je 5000 Router stellen die Konzerne Telekom und Vodafone zur Verfügung. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) übergab die ersten Geräte am 24. März 2021 in einem Gymnasium in Lichtenberg . Damit könnten digitales Lernen ausgebaut und die Qualität des Unterrichts gesteigert werden, erklärte sie.