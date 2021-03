Großbrand in Restaurant in Berlin-Kreuzberg: Ein Verletzter

Bei einem Brand in einem Restaurant in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch hatte sich das Feuer vom Dach bereits auf das ganze Gebäude ausgebreitet. Ein Mann konnte sich verletzt aus dem brennenden Haus retten und wurde vor Ort behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten sollten sich aufgrund der Glutnester im Dachbereich bis in die frühen Morgenstunden hinziehen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

