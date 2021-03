Finale der Darts Premier League 2021: Nicht in Berlin

Der Finalabend der Darts Premier League 2021 kann doch nicht wie geplant in Berlin stattfinden. Über diesen coronabedingten Wechsel informierte der Weltverband PDC am Montag. Stattdessen sollen alle 17 Abende des im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerbs im englischen Milton Keynes veranstaltet werden, darunter auch das ursprünglich in der deutschen Hauptstadt geplante Finale am 28. Mai. Die Premier League beginnt in diesem Jahr verspätet am Ostermontag (5. April), weil die PDC auf eine Entspannung der Corona-Lage und damit die Rückkehr von Zuschauern in den Arenen gehofft hatte.

© dpa

Nun sollen sämtliche Spiele in der Marshall Arena in Milton Keynes, die sich im vergangenen halben Jahr als strategisch günstig erwiesen hat, ausgetragen werden. In der Premier League sind zehn Top-Spieler mit von der Partie, darunter auch Weltmeister Gerwyn Price aus Wales und der langjährige Primus Michael van Gerwen (Niederlande). Deutsche Teilnehmer gibt es 2021 nicht.

