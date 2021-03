Brand in Wohnung in Köpenick

In einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Köpenick ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss habe gebrannt, teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Fünf Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war bei den Löscharbeiten mit 60 Einsatzkräften vor Ort.

© dpa

© Beate Weatzel Geschenktipps fürs Osternest von der Spreewald Therme Mit einem Gutschein für die Spreewald Therme oder das Spreewald Thermenhotel müssen Sie nicht lange rumeiern, sondern können ganz entspannt Entspannung schenken! mehr