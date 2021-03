Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin wieder unter 100

In Berlin liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche wieder unter der wichtigen 100er Marke. Laut dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Samstag rangiert der aktuelle Wert bei 97,2. Am Tag zuvor lag er mit 101,3 noch knapp über der Schwelle.

Bund und Länder hatten Anfang März eine sogenannte Notbremse vereinbart: «Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft (Notbremse).»