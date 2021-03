Pilotprojekt: Berliner Ensemble öffnet für Testlauf

Nach monatelanger Theaterpause beginnt in Berlin ein Pilotprojekt. Das Berliner Ensemble will am Freitagabend (20.00 Uhr) eine Vorstellung von «Panikherz» spielen - das Publikum muss sich vorab auf das Coronavirus testen lassen. Mehrere Einrichtungen wollen erproben, wie sie wieder öffnen könnten. Geplant sind insgesamt neun Veranstaltungen bis Anfang April. Dazu gehört ein Konzert der Berliner Philharmoniker vor rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

