Ermittlungen zu maroden Schießständen in Berlin eingestellt

Nach jahrelangen Ermittlungen zu maroden Berliner Schießständen hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die frühere Polizeivizepräsidentin und heutige Generalstaatsanwältin Margarete Koppers sowie die Ex-Polizeichefs Klaus Kandt und Dieter Glietsch eingestellt. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, beruhten die Ermittlungen zu Körperverletzung im Amt auf zahlreichen Strafanzeigen. Den Beamten war vorgeworfen worden, von 2002 bis 2016 Polizisten nicht ausreichend vor gesundheitsgefährdenden Stoffen beim Schießtraining geschützt zu haben. Ihnen war auch zur Last gelegt worden, den Arbeitsschutz nicht ausreichend sichergestellt zu haben.

Polizisten hatten kritisiert, dass die Luft an den Schießständen schädlich oder giftig sei. Das soll an Asbest in Dämmstoffen und schlechter Belüftung, die den Pulverdampf nicht absaugte, gelegen haben. Bewiesen wurde ein Zusammenhang zwischen dem Zustand der Schießstände und den Erkrankungen auch in einer Studie nicht.