GEW fordert bei Inzidenz von 100 Distanzunterricht

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert ab einem Inzidenzwert von 100 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche eine Rückkehr zum Distanzunterricht an Berlins Schulen. «Der Stufenplan von Bund und Ländern, der ab einer Inzidenz von 100 eine Notbremse vorsieht, sollte ernstgenommen werden», sagte GEW-Sprecher Markus Hanisch am Mittwoch der dpa und verwies auf Gesundheitsrisiken für Lehrer und Schüler. Der wichtige Schwellenwert könnte bald erreicht sein.

Im Falle einer Rückkehr zu Distanzunterricht, bei dem Schüler angeleitet von ihren Lehrern und möglichst mit Unterstützung ihrer Eltern zu Hause mittels digitaler Technik lernen, müsse es aber auch mehr Betreuungsangebote an den Schulen selbst geben. «Viele Kinder und Jugendliche können zu Hause nicht richtig lernen», so Hanisch. Für diese müssten kreative Lösungen an den Schulen gefunden werden.