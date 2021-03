Verwaltung: Selbsttests für Schüler starten am Mittwoch

Für die Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse stehen in Berlin ab Mittwoch Corona-Selbsttests zur Verfügung. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mit. In der Anfangsphase sind sie nur für Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren gedacht. Schrittweise sollen anschließend die jüngeren Jahrgangsstufen einbezogen werden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte am Freitag angekündigt, dass zunächst Selbsttests des Herstellers Siemens an die Schulen verteilt werden.

© dpa

Geplant war rund eine Million Tests bis Ende der Woche. Dann sollen außerdem weitere Selbsttests von La Roche an die Schulen geliefert werden. Davon seien zwei Millionen bereits in Berlin eingetroffen, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Tests freiwillig zweimal die Woche zu Hause machen. Zu den Selbsttests gibt es neben gedrucktem Informationsmaterial unter www.einfach-testen.berlin auch eine Webseite mit Erklärvideos in elf Sprachen. «Die Selbsttests sind zusammen mit den Schnelltests für das Dienstpersonal an Schulen und Kitas eine weitere wichtige Maßnahme um zu vermeiden, dass Infektionen in die Schulen und Kitas getragen werden», erläuterte Scheeres.

Hat ein Selbsttest ein positives Ergebnis, müssen Schüler das nach Angaben der Bildungsverwaltung der Schule melden und anschließend noch einen PCR-Test in einer der zuständigen Teststellen machen. Dafür werde kein Termin benötigt. Schülerinnen und Schüler sollen dann bis zum Erhalt des PCR-Testergebnisses vorsorglich in Quarantäne bleiben. Ein positiver PCR-Test werde dem Gesundheitsamt gemeldet.