SCC-Geschäftsführer von Marathon-Durchführung überzeugt

Der Berlin-Marathon am 26. September wird nach Ansicht von Veranstalter SCC Events stattfinden. «Davon sind wir fest überzeugt. Wir sind seit zwei Wochen deutlich zuversichtlicher, als wir es bisher waren», sagte Geschäftsführer Christian Jost in einem Interview der «Welt» (Samstag). Ende Februar hatte der SCC eine Expertenrunde mit Medizinern, Sportrechtlern, Forschern und von Sportfachverbänden geladen und die Situation rund um das Laufereignis beleuchtet.

Allerdings geht Jost davon aus, dass nicht alle Veranstaltungen am Marathon-Wochenende stattfinden werden, da es den logistischen Aufwand übersteigen würde, «etwa der Bambini-Lauf, der Mini-Marathon, an dem 10 000 Schüler teilnehmen oder der Frühstückslauf.» Offene Fragen um die Verpflegung der Teilnehmer sowie die Zuschauer müssten noch geklärt werden, auch angesichts der gleichzeitig stattfindenden Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus. Jost stellte den sozialen Aspekt in den Vordergrund: «Die Leute gieren einfach danach, wieder etwas machen zu können. Ich glaube auch, dass die Menschen keine Probleme mit einer Massenveranstaltung haben.»