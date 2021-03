644 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz steigt auf 65,8

Die in Hinblick auf mögliche Lockerungen wichtige Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist gestiegen, bleibt aber niedriger als vor einer Woche.

Verzeichnet wurden 65,8 Ansteckungen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - nach 57,9 am Tag zuvor und rund 70 vor einer Woche. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit vom Freitag hervor. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter der Bezirke demnach 644 Neuinfektionen (Vortag: 553) und 5 weitere Todesfälle.

Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Krise in Berlin 2933 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erfasst worden. Die Zahl der insgesamt registrierten Ansteckungen in der Stadt liegt bei 134 035, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Als genesen gelten 125 756 Menschen.