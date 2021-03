Nach Streit um Pronold neuer Leiter für Bauakademie ernannt

Nach dem Wirbel um die zwischenzeitliche Ernennung des SPD-Politikers Florian Pronold zum künftigen Leiter der Berliner Bauakademie ist eine neue Lösung gefunden. Der Wuppertaler Architekturprofessor Guido Spars soll nun als Gründungsdirektor die Bundesstiftung aufbauen. Das gab das zuständige Bundesbauministerium am Donnerstag in Berlin nach einer öffentlichen Ausschreibung des Postens bekannt.

Zuvor hatte der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium Pronold verzichtet. Gegen seine Ernennung hatten mehrere Hundert Architekten und Museumsfachleute protestiert. In einem Offenen Brief hieß es, er sei für das Amt nicht qualifiziert, dem Auswahlverfahren habe es an Transparenz gefehlt.