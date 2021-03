Neuer Name: «Polizei Berlin» statt Polizeipräsident

Eineinhalb Jahre nach der Ankündigung wird der Behördenname «Der Polizeipräsident in Berlin» nun gestrichen. Ab Anfang April heißt es stattdessen: «Polizei Berlin».

Die geplante Änderung des Polizeigesetzes (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz ASOG) an diesem Donnerstag (11. März 2021) soll dann in Kraft treten. Die neue Fassung des amtlichen Behördennamens werde in anderen Rechtsvorschriften nachvollzogen, erklärte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung. Er wies darauf hin, dass der neue Begriff bereits in der informellen Kommunikation und der Außendarstellung genutzt werde und sich schon etabliert habe.