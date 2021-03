FDP: Wechselunterricht in Schulen ab Mitte März

Die Berliner FDP-Fraktion hat in einem Dringlichen Antrag an das Abgeordnetenhaus gefordert, die Schulen auch für die 7. bis 9. Klassen zu öffnen. Bislang sind nur die 1. bis 6. Klassen zurück in der Schule, jeweils in verkleinerten Gruppen und im Wechsel mit digitalem Unterricht zu Hause.

Voraussichtlich ab 17. März sollen die 10. bis 13. Klassen folgen. In dem Antrag, der am Donnerstag bei der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses behandelt wird, setzen sich die Liberalen dafür ein, dass ab diesem Datum auch die übrigen Schüler der Mittelstufe zurück in die Schulen dürfen. Die FPD-Fraktion argumentiert, andernfalls werde das Recht auf Gleichbehandlung verletzt, das auch für das Bürgerrecht auf Bildung aller Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter gelte. «Der Senat hat es in der Hand, auch die Klassen 7-9 ab 17. März mindestens in den Status für die Klassen 10-13 zu versetzen und die Benachteiligung der Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen zu verringern», heißt es in dem Antrag.

