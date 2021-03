Corona-Zahlen in Berlin leicht rückläufig

In Berlin ist die Tendenz bei den erfassten Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche wieder rückläufig. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 59,6, nachdem sie zuletzt noch bei rund 70 gelegen hatte, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag hervorgeht. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter in den Bezirken demnach 287 neue Ansteckungen (Dienstag der Vorwoche: 482) und sieben weitere Todesfälle. Wie vollständig die Zahlen nach dem Feiertag vom Montag sind, ist offen.

Wie auch bundesweit scheint sich das zunehmende Impfen mit sinkenden Inzidenzen bei Senioren niederzuschlagen, so etwa bei den Über-90-Jährigen: Binnen einer Woche steckten sich in dieser Gruppe rund 55 Menschen an, Mitte Januar waren es noch mehr als 850. Die meisten Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen werden aktuell laut Lagebericht bei den 30- bis 39-Jährigen verzeichnet (71,7), die wenigsten bei den Menschen zwischen 70 und 79 (39,6).